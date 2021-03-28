Beşiktaş'ta köpeğini ölüme terk eden kişiye bin 33 lira para cezası kesildi

Beşiktaş'ta, 25 Mart tarihinde evin içerisinde ölü bir hayvan olduğu ihbarını alan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Balmumcu Dere Sokak üzerinde bulunan gecekonduya giren ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmalar sonrasında köpek eğiticisi olduğu öğrenilen Mert C.D.'nin (23), 2020 yılının Ağustos ayında evden taşındığını, fakat köpeğini evin içerisinde bıraktığı belirlendi. Açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin edilen köpeğin cesedi, belediye tarafından teslim alındı. Polis ekipleri, Mert C.D.'ye bin 33 lira idari para cezası kesti.

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