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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta kısıtlama denetimleri

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Beşiktaş'ta kısıtlama denetimleri
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BEŞİKTAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı. Denetimlerini sürdüren ekipler, araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Kısıtlamadan muaf olanlar ve izin belgesi bulunanlar denetim noktalarından geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde ekipler araçları tek tek durdurup evraklarını kontrol etti. Vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığına bakıldı. Gerekli izinleri olanlar yollarına devam etti.

Beşiktaşta kısıtlama denetimleri

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