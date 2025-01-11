Beşiktaş'ta kediyi tekmeleyen saldırganın cezası belli oldu

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Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle yola savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye’de indigini belirledi. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen işçi Salih G.‘yi yakaladı.

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ŞİZOFREN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Salih G.'ye '5199 sayılı kanuna muhalefet' suçunun ilgili maddesinden 10 bin 385 lira idari para cezası verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Salih G., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol hükümlerin uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Şüphelinin ifadesinde şizofren olduğunu söylediği öğrenildi.