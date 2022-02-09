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Beşiktaş'ta kan donduran anlar... Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

#İstanbul#Beşiktaş#Khal Mohammad Azimi
Beşiktaşta kan donduran anlar... Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

İstanbul Beşiktaş’ta yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, telefonunu ve parasını gasp eden iki kişinin peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Kan donduran anlar kameralara yansırken, Azimi'nin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi’nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

ÖNCE GASP ARDINDAN DARP VE BIÇAKLAMA

Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi, daha sonra 2 yerinden bıçaklandı. Azimi, bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birinin bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Beşiktaşta kan donduran anlar... Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

BEKÇİLERİ GASPÇIYI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.

Beşiktaşta kan donduran anlar... Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

GASPÇI TUTUKLANDI, MAĞDUR GENÇ SINIR DIŞI EDİLDİ

Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “yağma (gasp)” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.

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Beşiktaşta kan donduran anlar... Darp edildi, bıçaklandı, gaspçının bacağına sarıldı

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#İstanbul#Beşiktaş#Khal Mohammad Azimi

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