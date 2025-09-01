Beşiktaş’ta kahreden olay! Bebeğini çöpe atıp markete gitmiş: 39 yaşındaki anne gözaltında

Haberin Devamı

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı. Annenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BEBEĞİ KENDİ İMKANLARIYLA DOĞURMUŞ

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz, olaya ilişkin yeni gelişmeyi şöyle anlattı:

Dün çöpleri toplayan belediye personeli bebek cesedi buldu. İlk olarak bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi ve polis ekipleri bu noktaya geldi. İncelemelerde kordonunun yeni kesildiği ve vücudunda çeşitli yanıklar tespit edildi. Asayiş şube ekipleri çalışmalara devam etti. Annenin kimliği tespit edildi. 39 yaşındaki E.A. gözaltına alındı. İncelemelerde doğumu kendi imkanlarıyla yaptığı tespit edildi. Civarda güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Annenin bebeği doğurduktan sonra cesedi bir kutuya koyduğu konteynere attığı belirlendi. Sonrasında markete gidiyor. Soruşturma devam ediyor.