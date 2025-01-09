Beşiktaş'ta kafede yangın

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Yangın, Yıldız Mahallesi Muhtar-ı Evvel Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan duman yükseldiğini gören kafe çalışanı yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen Mecit A. vatandaşlar tarafından iş yerinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mecit A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu.