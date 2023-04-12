Beşiktaş'ta inşaatta kaza... Ayağına saplanan demirle yaralandı

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Olay, Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. Burhan Aka isimli işçi 1. katta çalıştığı sırada içinde demirler olan 1 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kuyuda bulunan demirlerden biri, Aka'nın sağ ayağına saplandı.

İşçiler, Aka'nın kuyuya düştüğünü bağırmasıyla fark etti ve yardıma koştu. Aka'nın ayağına demir saplandığını gören işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağındaki demiri keserek Aka'yı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan Aka ambulans ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Burhan Aka'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.