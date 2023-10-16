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Beşiktaş'ta iki İETT otobüsü çarpıştı

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#İstanbul#İETT#Kaza
Beşiktaşta iki İETT otobüsü çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 17:44

Beşiktaş’ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı.

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Kaza, 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından kolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

Beşiktaşta iki İETT otobüsü çarpıştı

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Beşiktaşta iki İETT otobüsü çarpıştı

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Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi’nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Beşiktaşta iki İETT otobüsü çarpıştı

Beşiktaşta iki İETT otobüsü çarpıştı

 

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#İstanbul#İETT#Kaza

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