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Beşiktaş’ta İETT otobüsünün çarptığı Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetmişti! Korkunç kaza kamerada

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:13

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen Lütfiye Koyunoğlu’nun (38) İETT otobüsünün altında kalıp hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. ise adliyeye sevk edildi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini ypan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün çarptığı Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetmişti Korkunç kaza kamerada
Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beşiktaş'ta Lütfiye Koyunoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün durağa girdiği sırada Koyunoğlu'nun yolda yürüdüğü anlar görülüyor. Koyunoğlu kaldırıma doğru yürüdüğü sırada otobüs kadına çarpıyor.

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün çarptığı Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetmişti Korkunç kaza kamerada

İETT ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi alınarak 'Taksirle öldürme' suçundan hakkında adli işlem yapılan Kemal B., adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün çarptığı Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetmişti Korkunç kaza kamerada

'KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU'

Olayla ilgili konuşan esnaf ise, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Beşiktaş’ta İETT otobüsünün çarptığı Lütfiye Koyunoğlu hayatını kaybetmişti Korkunç kaza kamerada

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Kaza

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