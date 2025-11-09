×
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 15:28

Beşiktaş'ta, seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Çılasın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaldırıma çıktı.

Beşiktaşta İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Beşiktaşta İETT otobüsü kaldırıma çıktı

"NET BİR BİLGİ YOK AMA ŞOFÖRÜN DURUMU CİDDİYMİŞ"

Kazaya ilişkin açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Biz de kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Ben de duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şoför kalp krizi geçirdiği için şoförün yanına gideceğim. Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş. Şükür ki kaldırımda geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu.

Beşiktaşta İETT otobüsü kaldırıma çıktı


İETT ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İETT şoförü Mehmet Cılasın’ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

