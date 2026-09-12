BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±: 5 kiÅŸi yaralandÄ±

Kaza, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, caddede seyreden 34 HO 2425 plakalÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼, iÅŸ makinesiyle Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle iÅŸ makinesindeki 2 kiÅŸi ve otobÃ¼ste bulunan 3 yolcu yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.Â
Olay yerinde ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle caddede trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. Kaza yapan araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.