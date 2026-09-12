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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±: 5 kiÅŸi yaralandÄ±

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#BeÅŸiktaÅŸ#Ä°ETT KazasÄ±#Trafik KazasÄ±
BeÅŸiktaÅŸta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±: 5 kiÅŸi yaralandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 09:31

Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT'ye baÄŸlÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±. Kazada yaralanan 1'i aÄŸÄ±r 5 yaralÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Kaza, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, caddede seyreden 34 HO 2425 plakalÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼, iÅŸ makinesiyle Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle iÅŸ makinesindeki 2 kiÅŸi ve otobÃ¼ste bulunan 3 yolcu yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.Â

BeÅŸiktaÅŸta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ iÅŸ makinesine Ã§arptÄ±: 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Olay yerinde ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle caddede trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. Kaza yapan araÃ§larÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±nBahse girerim buluÅŸmada ÅŸÃ¶yle bir konuÅŸma geÃ§miÅŸtirBahse girerim buluÅŸmada ÅŸöyle bir konuÅŸma geçmiÅŸtirHaberi görüntüle

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