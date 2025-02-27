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Beşiktaş'ta hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza

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#Beşiktaş#Çakarlı Çip#Hatalı Dönüş
Beşiktaşta hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 21:48

Beşiktaş'ta çakar tertibatlı bir lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntülerin sosyal medya platformlarında yer alması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen araç sürücüsüne 139 bin 165 lira idari para cezası uyguladı.

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Beşiktaş'ta çakar tertibatı bulunan 34 YEP 32 plakalı lüks cipin hatalı dönüş yaptığı görüntü, sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüyü ihbar kabul eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından sürücüye, 'Araçlarda ışıklı ve sesli uyarı işaretlerin takılacağı yerlerin dışında bulundurulması ve kullanılması' ve 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' suçlarından toplam 139 bin 165 lira idari para cezası uygulandı.

 

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#Beşiktaş#Çakarlı Çip#Hatalı Dönüş

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