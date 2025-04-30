Çok sayıda şikayet geliyordu: Beşiktaş'ta tepkilerin odağındaki işletmeler kapatıldı

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Belediye tarafından yapılan açıklamada “Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ortaköy Meydanı’nda bulunan esnaflara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan denetimlere, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 esnafa da ceza yazıldı” ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, “Beşiktaş’ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı’nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan 4 işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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ÖZELCİ: HASSASİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ortaköy Zabıta Karakol Amiri Onur Özelci, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek şunları söyledi:

‘’Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak komşularımızın ve misafirlerimizin huzuru için etkin bir şekilde dijital platformlar ve sosyal medya takip edilmekte, vatandaşlarımızın paylaşımları ihbar olarak değerlendirilip hızlıca aksiyon alınmaktadır. Hanutçuluk, yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur.

Bu kapsamda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Ortaköy Meydanı’nda bulunan kumpir satışı yapan işletmeler hijyen, satışa arz edilen malzemelerin son kullanma tarihleri, tertip düzen, çığırtkanlık ve hanutçuluk yapmak suretiyle çevreye verilen rahatsızlıklar noktasında denetime tabi tutulmuş 20 işletme ile alakalı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden hanutçuluk faaliyetleri konusunda cezai müeyyide uygulanmış 4 iş yeri kaymakamlık makamının olurlarıyla süreli olarak kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Beşiktaş’ta komşularımızın, hemşerilerimizin, turistlerin; rahat rahat zaman geçirmesi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.’’

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