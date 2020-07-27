MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
GeriGündem Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın otobüs şoförü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Ferahevler seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI

Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü," Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle