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Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme

#Beşiktaş#Etiler#Gizemli Tünel

Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı.

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Belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.

Beşiktaşta gizemli tünelde inceleme

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta gizemli tünelde inceleme

Beşiktaşta gizemli tünelde inceleme

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#Beşiktaş#Etiler#Gizemli Tünel

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