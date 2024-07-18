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Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişi can vermişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala

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#Beşiktaş#İstanbul#Yangın
Beşiktaşta gece kulübünde 29 kişi can vermişti Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 10:01

İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

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Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın görülmesine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda mahkemenin verdiği aranın ardından devam edilmişti.

Beşiktaşta gece kulübünde 29 kişi can vermişti Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala

DURUŞMADA İKİ TUTUKLU TAHLİYE EDİLMİŞTİ

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Beşiktaşta gece kulübünde 29 kişi can vermişti Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala

Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Beşiktaşta gece kulübünde 29 kişi can vermişti Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaşta gece kulübünde 29 kişi can vermişti Yeni görüntüler ortaya çıktı: Faciaya beş kala


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#Beşiktaş#İstanbul#Yangın

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