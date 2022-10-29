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Beşiktaş'ta galeriye 25 milyonluk kurşun: Silahlı saldırıda lüks araç ağır hasar aldı

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#Galeri#Saldırı#Beşiktaş
Beşiktaşta galeriye 25 milyonluk kurşun: Silahlı saldırıda lüks araç ağır hasar aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 14:43

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

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Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

Beşiktaşta galeriye 25 milyonluk kurşun: Silahlı saldırıda lüks araç ağır hasar aldı

Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

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Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.

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Beşiktaşta galeriye 25 milyonluk kurşun: Silahlı saldırıda lüks araç ağır hasar aldı

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaşta galeriye 25 milyonluk kurşun: Silahlı saldırıda lüks araç ağır hasar aldı

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#Galeri#Saldırı#Beşiktaş

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