BeÅŸiktaÅŸâ€™ta fren yerine gaza basÄ±nca bina boÅŸluÄŸuna uÃ§tu

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BeÅŸiktaÅŸ KÃ¼ltÃ¼r Mahallesiâ€™nde geÃ§tiÄŸimiz ay meydana gelen kazada sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalÄ± otomobille yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ±ya seyreden Ã–zgÃ¼l Tuygun, iddiaya gÃ¶re fren yerine gaza basmÄ±ÅŸtÄ±. Kontrolden Ã§Ä±kan araÃ§ yokuÅŸun sonundaki korkuluklarÄ± kÄ±rdÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 8 metreden aÅŸaÄŸÄ±ya uÃ§muÅŸtu. O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine Ã§arparak penceresini kÄ±ran araÃ§, aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸerek durabilmiÅŸti.

FREN YERÄ°NE GAZA BASINCA BÄ°NA BOÅžLUÄžUNA UÃ‡MUÅžTU

Kaza sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Tuygun araÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmiÅŸti. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralÄ± kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etmiÅŸti. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan Ã–zgÃ¼l Tuygun, ambulansla SarÄ±yer Seyrantepe yerleÅŸkesindeki ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AracÄ± gÃ¶ren bina sakinleri ise ÅŸoke olurken, boÅŸluktaki otomobil Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla yarÄ±m saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonucu bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AraÃ§ ardÄ±ndan emniyet otoparkÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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FECÄ° KAZANIN GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Ã–n cama Ã§arpmasÄ± nedeniyle baÅŸÄ±ndan yaralanan kadÄ±nÄ±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti. YaÅŸanan o feci kazanÄ±n ise gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kadÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§la frene basmadan korkuluklarÄ± kÄ±rÄ±p bina boÅŸluÄŸuna uÃ§uyor.