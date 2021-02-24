MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
GeriGündem Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat DELİKLİTAŞ - DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ta, kontrolden çıkan cip kaldırıma çarparak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasının demir bariyerine vurarak takla atan cipteki 2’si kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı’ndan Levent yönüne giden 34 YZ 2278 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. İçinde 2’si kadın 4 kişinin bulunduğu cip, daha sonra yol kenarındaki tabela ve aydınlatma direğine vurarak benzin istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına doğru ilerleyen cip, pompanın demir bariyerine çarpıp takla attı.
Kaza sonucu, cip içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören benzinlik çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra yaralıların yardımına koştu.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, araçta yangın çıkma olasılığına karşı kazaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi