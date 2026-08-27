Beşiktaş'ta eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu evinin bahçesinde vuruldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, 26 Ağustos Çarşamba saat 02.00 sıralarında Bebek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yılmaz’a arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından evinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Saldırıda Soner Yılmaz’ın iki bacağına 3 kurşun isabet etti. Yılmaz, saldırının ardından Bakırköy’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Haberin Devamı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.