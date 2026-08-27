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Beşiktaş'ta eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu evinin bahçesinde vuruldu

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#Mehmet Ali Yılmaz#Soner Yılmaz#Beşiktaş Bebek
Beşiktaşta eski bakan Mehmet Ali Yılmazın oğlu evinin bahçesinde vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 15:49

Beşiktaş Bebek'te eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, evinin bahçesinde arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağına 3 kurşun isabet eden ve hastanede ameliyata alınan Yılmaz’ın tedavisi sürerken, polis kimliği belirlenen kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, 26 Ağustos Çarşamba saat 02.00 sıralarında Bebek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yılmaz’a arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından evinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Beşiktaşta eski bakan Mehmet Ali Yılmazın oğlu evinin bahçesinde vuruldu

Saldırıda Soner Yılmaz’ın iki bacağına 3 kurşun isabet etti. Yılmaz, saldırının ardından Bakırköy’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaşta eski bakan Mehmet Ali Yılmazın oğlu evinin bahçesinde vuruldu

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

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Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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#Mehmet Ali Yılmaz#Soner Yılmaz#Beşiktaş Bebek

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