Beşiktaş'ta eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu evinin bahçesinde vuruldu

Beşiktaş Bebek'te eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, evinin bahçesinde arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağına 3 kurşun isabet eden ve hastanede ameliyata alınan Yılmaz’ın tedavisi sürerken, polis kimliği belirlenen kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, 26 Ağustos Çarşamba saat 02.00 sıralarında Bebek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yılmaz’a arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından evinin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.
Saldırıda Soner Yılmaz’ın iki bacağına 3 kurşun isabet etti. Yılmaz, saldırının ardından Bakırköy’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde ameliyata alınan Yılmaz’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Haberin Devamı
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.