Beşiktaş'ta emniyet şeridinde duran araca çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Olay, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45 sıralarına Konak Mahallesi TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli’nde meydana geldi. Edibilen bilgiye göre otoyolda 34 CZS 481 plakalı otomobille ilerleyen Sezer A. emniyet şeridinde durdu. O sırada 34 HJK 845 plakalı motosikletle aynı istikamette seyreden Rıfat Alaca, otomobile arkadan çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü Alaca ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Alaca, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Alaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hafif yaralanan Sezar A., ile eşi ve çocuğu ise ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'ÇOCUĞUM AĞLADIĞI İÇİN DURDUM'

Diğer yandan polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak rapor tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sezer A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Sezer A., 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sezer A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sezer A.'nın ifadesinde 'Çocuğum ağladığı için emniyet şeridinde durdum' dediği öğrenildi.

SÜRÜCÜNÜN 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Sezer A.’nın 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', ‘tehdit', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Taksirle yaralama' ve 'Mala zarar verme' den 19 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Rıfat Alaca’nın cenazesi memleketi Bartın’da toprağa verildi.