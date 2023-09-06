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Beşiktaş'ta eğlence mekanını birbirine kattılar! Öfkeden çılgına döndüler...

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 12:31

İstanbul Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), dışarıda da olay çıkardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Ada M. ve Aline Berfu E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

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Olay, Pazar akşamı saat 02.20'de Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmeye giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı. Çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler Ada M. ile Aline Berfu E.'yi mekandan çıkardı.

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan Ada M., bu sefer göğüs bölgesini açtı ve taşkınlıklarına devam etti. Mekanın kapısında sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini kaldırım cama vuran Ada M., polisle de tartıştı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

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polis kadını sakinleştiremeyince zor kullanarak gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.'nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından 'tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ile Aline Berfu E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Beşiktaşta eğlence mekanını birbirine kattılar Öfkeden çılgına döndüler...

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kadınların eğlence mekanından çıkarıldığı ve kapıda taşkınlık çıkardıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kapının önüne çıkarılan kadınlardan Ada M.'nin göğsü açık şekilde görevlilerle tartıştığı ve demir çöp tenekesini cama vurmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Polis

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