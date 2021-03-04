Beşiktaş’ta deprem tatbikatı düzenlendi

1-7 Mart Deprem Haftası'nda, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Beşiktaş Belediyesi de bu kapsamda hafta sonu iki gün boyunca Etiler'deki Kentsel Afet Tatbikat alanında deprem, yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatları gerçekleştirdi. Cuma gecesi başlayan tatbikatlar pazar akşamına kadar devam etti. 60 kişilik bir ekiple 16 istasyon kurularak; deprem sonrası yıkılan binaya intikal, arama-kurtarma, yangın sırasında yapılması gerekenler, asansör sistemiyle enkazdan yaralıları tahliye, deprem sonrası için de güvenli alanda depremzedeler için çadır kentler kurma tatbikatları gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden tatbikatlarda gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Beşiktaş’ta bulunan eski ve depreme karşı yüksek risk oluşturan binaların hızlı bir şekilde dönüşümü için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü; bina stokunun envanterini çıkarmak, depreme karşı dayanaksız binaları tespit etmek ve bunun için farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde kalıcı çözüm üretecek. Dönüşüm sürecinde hak kayıplarının önüne geçilmesi de hedefleniyor. “DEPREM BİLİNCİ HAYAT KURTARIR”

Beşiktaş’ta afet planı hazırlama, tatbikat ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sözlerini şöyle sürdürdü.

"1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında iki gün boyunca, 60 kişilik bir ekiple “Deprem, Yangın, Arama-Kurtarma ve Tahliye” tatbikatları gerçekleştirdik. Çünkü depreme karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını biliyor, Beşiktaş’ta gerekli her önlemi alıyoruz."