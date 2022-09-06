Beşiktaş’ta dehşet! Hem dövüldüler hem de silahla vuruldular

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Taner D. ve Kenan D., öğle saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nın bulunduğu iş yerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi. Ancak iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

YARALI HALDE 300 METRE KAÇIP YERE YIĞILDI



Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., kendisini bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ POLİSİ SİLAHLARI BULUP ŞAHISLARI YAKALADI



Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı. Darp edilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 9 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı. Beşiktaş polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şahsı silahla vuran Volkan K. gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca iş yerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi.