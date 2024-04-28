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Son dakika: Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde zincirleme trafik kazası

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#İstanbul#Beşiktaş#Kaza
Son dakika: Beşiktaşta Büyükdere Caddesinde zincirleme trafik kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 12:25

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yedi aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Beşiktaşta Büyükdere Caddesinde zincirleme trafik kazası

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Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaşta Büyükdere Caddesinde zincirleme trafik kazası

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Beşiktaşta Büyükdere Caddesinde zincirleme trafik kazası

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#İstanbul#Beşiktaş#Kaza

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