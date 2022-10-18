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Beşiktaş'ta bulunan lüks kafede korkutan yangın

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#Yangın#Beşiktaş#Kafe
Beşiktaşta bulunan lüks kafede korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 02:38

Beşiktaş Arnavutköy’de 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafe alev alev yandı. Kafenin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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Yangın, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap binada faaliyet gösteren lüks kafenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya kısa sürede müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın, yan binaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı olmazken kafenin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

Beşiktaşta bulunan lüks kafede korkutan yangın

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İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında kafede büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Beşiktaşta bulunan lüks kafede korkutan yangın

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#Yangın#Beşiktaş#Kafe

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