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Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaralayan şüpheliye ait işletme mühürlendi

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#Beşiktaş Belediyesi#Kadına Şiddet#Kadın Bıçaklama
Beşiktaşta bir kadını bıçakla yaralayan şüpheliye ait işletme mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 00:43

Beşiktaş'ta bir kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheliye ait işletme belediye tarafından mühürlendi.

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Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta S.M'nin bıçakla yaralanmasına ilişkin yapılan paylaşımda, şiddet olayının derin bir üzüntü ve öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor, saldırıya uğrayan S.M'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Belediyenin, şiddet olayına karışan işletmeyi mühürlediği belirtilen paylaşımda, "Komşularımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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#Beşiktaş Belediyesi#Kadına Şiddet#Kadın Bıçaklama

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