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Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta bıçaklı dehşet

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Beşiktaş’ta bıçaklı dehşet
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İstanbul Beşiktaş’ta Süleyman Seba Caddesi üzerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında üç kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırgan, A.R. ve A.V. adlı kadınlara peş peşe bıçak sapladıktan sonra M.M. adlı kişiyi de elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan A.R. ve A.V’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Elinden yaralanan M.M.’nin ise durumu iyi. Polis, saldırının kimliği belirlenen bir kağıt toplayıcısı tarafından gerçekleştiğini belirledi. Saldırganın yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

 

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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