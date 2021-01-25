Beşiktaş’ta bıçaklı dehşet

Saldırgan, A.R. ve A.V. adlı kadınlara peş peşe bıçak sapladıktan sonra M.M. adlı kişiyi de elinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan A.R. ve A.V’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Elinden yaralanan M.M.’nin ise durumu iyi. Polis, saldırının kimliği belirlenen bir kağıt toplayıcısı tarafından gerçekleştiğini belirledi. Saldırganın yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.