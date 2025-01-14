Beşiktaş’ta başkana gözaltı

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Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek firmalarına ihale aldığı iddialarına ilişkin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dahil 47 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

ESENYURT’TAKİ SUÇLAMA

3 aylık süreçte elde edilen deliller doğrultusunda, Esenyurt Belediyesi’nde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olan şüphelilerin, ihale yetkilileri ile belediye binasında görüşme yaptıkları, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettikleri ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye çalıştıkları öne sürüldü. ‘İhaleye fesat karıştırmak’, ‘Rüşvet almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması’, ‘Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca haksız mal edinme’ suçlarından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında yer alan ve halen ‘Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ifadesinin alınması için cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı’na götürülecek.

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BEŞİKTAŞ’TAKİ SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ile üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında ise ‘Suç örgütü üyeliği’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması’, ‘Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca haksız mal edinme’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

RÜŞVET VERME, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Örgütte Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında da ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘Suç örgütüne üye olma’, ‘Rüşvet verme’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’, ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ ve ‘Mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlarından gözaltı kararı verildi. Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı.

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EŞZAMANLI OPERASYON

47 şüphelinin gözaltına alınması için dün sabah 05.00 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte toplam 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir’de babasına ait evde gözaltına alınan Rıza Akpolat, daha sonra İstanbul’a getirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

RIZA AKPOLAT: NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolü yapılan Akpolat, gazetecilere, “Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk’ta onu ziyarete gittim. Sabah oradan gözaltına alındım” dedi. Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

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BELEDİYE ÖNÜNDE ÖNLEM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a gözaltı kararı verilmesinin ardından dün sabah belediyeye gelen polis ekipleri, Akpolat’ın makam odasında ve İstanbul’daki evinde arama yaptı. Belediye etrafında çok sayıda polis görevlendirilirken, çevredeki yollarda polis noktaları oluşturuldu.