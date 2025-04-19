Beşiktaş’ta başkan yardımcısı ve 4 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 12 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi mahkemede tutuklandı. 7 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

24 KİŞİ CEZAEVİNDE

Soruşturmada daha önce, aralarında suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in de olduğu 24 kişi, “suç örgütü kurma, yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla tutuklanmış, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.