Beşiktaş'ta bankada dehşet! Soygun ihbarı yapıldı gerçek başka çıktı

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 11:09

İstanbul Beşiktaş’ta Muhammet S. (36), işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı banka müdürü Özlem G.E.'yi (40) rehin aldı. Güvenlik Ferhat D.’ye (39) 'Silahını bırak' diye bağırdı; saldırgan ise güvenlik görevlisinin silahını alıp dışarı çıktı. Havaya 1 el ateş açtığı öğrenilen saldırgana Özel Harekat polislerinin operasyonu sırasında köpekle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı ve burada çalışan Cansu D.’ye (25) aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeriye giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.

SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı.

Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi.

Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.
CANSU D.'YE TAKINTILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.’ye (25) aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

