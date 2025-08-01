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Beşiktaş'ta Atatürk albümü yenilendi! 'Beşiktaş’ın kalbinde daima yaşatacağız'

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#Çırağan Caddesi#Beşiktaş Belediyesi#Dolmabahçe Sarayı
Beşiktaşta Atatürk albümü yenilendi Beşiktaş’ın kalbinde daima yaşatacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 12:40

Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe Sarayı’ndan Çırağan Caddesi boyunca uzanan Atatürk albümünü gerçekleştirdiği çalışmayla yeniledi.

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Beşiktaş’ın bir parçası haline gelen, Dolmabahçe Sarayı’ndan Çırağan Caddesi boyunca uzanan Atatürk albümü, yapılan kapsamlı restorasyon çalışması sonrasında yenilenerek tekrar yerlerine asıldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, zamanla yıpranan görseller aslına uygun biçimde onarıldı.

Beşiktaşta Atatürk albümü yenilendi Beşiktaş’ın kalbinde daima yaşatacağız

Komşularına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, şu mesajı paylaştı:
Beşiktaşta Atatürk albümü yenilendi Beşiktaş’ın kalbinde daima yaşatacağız

“Beşiktaş’ta izin silinmez. Dolmabahçe’den Çırağan Caddesi’ne uzanan ağaçlı yolda yer alan Atatürk albümümüzü yeniledik, tabloların restorasyonunu titizlikle tamamladık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını Beşiktaş’ın kalbinde daima yaşatacağız.”

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#Çırağan Caddesi#Beşiktaş Belediyesi#Dolmabahçe Sarayı

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