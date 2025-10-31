×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Motosiklet Kazası#Balmumcu Alt Geçidi
Beşiktaşta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 05:39

Beşiktaş'ta gece saatlerinde motosiklet sürücüsü alt geçitte seyir halinde olduğu esnada kontrolünü kaybederek kazaya karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Balmumcu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet seyir halinde olduğu esnada tünel içerisindeyken kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kimlik bilgisi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı arka kısımdaki yolcu ise ağır yaralı olarak ambulansla en yakındaki sağlık kurumuna sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazanın gerçekleştiği noktada çalışmalar yaptı. Polis ekipleri tedbir amaçlı olarak tünelin bir yönünü araç trafiğine kapattı.

Ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Motosiklet Kazası#Balmumcu Alt Geçidi

BAKMADAN GEÇME!