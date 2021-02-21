Beşiktaş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tepecik yolu Nispetiye Caddesi'nde F.Ö.Y idaresindeki 06 BEL 421 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmen olan sürücünün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (2020- ALES/2) görevli olduğu okula gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.