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Beşiktaş'ta 5 hırsız suçüstü yakalandı! Suç kayıt sayıları şaşkına çevirdi

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#Beşiktaş#Trafik#Kaza
Beşiktaşta 5 hırsız suçüstü yakalandı Suç kayıt sayıları şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:26

İstanbul Beşiktaş’ta bir evden hırsızlık yaptıktan sonra başka bir daireye yönelen beş hırsız, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Gamze M.'nin 47, Gülay M’nin 32, Leyla T.'nin 17, Yonca T.'nin 41, Sedef T.'nin ise, 80 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Olay Dikilitaş mahallesi, Ayazma sokakta 21 Nisan Pazar günü yaşandı. S.N.’nin evine giren hırsızlar içeride bulunan döviz ve paralarla, ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlığın ardından aynı apartmanda bir başka daireye yönelen hırsızlara, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Şüpheliler ikinci girdikleri daireden hırsızlık yapamadan gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Beşiktaşta 5 hırsız suçüstü yakalandı Suç kayıt sayıları şaşkına çevirdi

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen 5 şüpheli kadının poliste daha önceden de suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Gamze M.'nin 47, Gülay M’nin 32, Leyla T.'nin 17, Yonca T.'nin 41, Sedef T.'nin ise, 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerin, apartmana misafirliğe gelmiş gibi davranarak içeri girdiği, boş dairelerin kapı kilitlerini kırıp hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Beşiktaş#Trafik#Kaza

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