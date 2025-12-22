Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada duruşma 2 Mart'a ertelendi

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4’ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 12’nci duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu’nda yapıldı. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve mağdur aileleri katıldı. Duruşmada söz alan mağdur yakınları, sanıkların 'Bilinçli taksirle öldürme' yerine 'Olası kasıtla öldürme' suçundan yargılanmalarını talep etti. Duruşma sırasında salonda gerginlik yaşanırken, mahkeme heyeti duruşmaya yarım saat ara verdi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mart 2026'ya erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi maktul, 27 kişi müşteki, 9 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında 'Masquerade' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğine yer verildi. Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübüişletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak', suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.