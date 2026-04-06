×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beşiktaş'ta 15 lüks araç yandı! Kundaklama şüphesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 08:38

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer araçlara sıçradı. Şirketin bulunduğu binaya da sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında 15 lüks araç zarar görürken, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda bulunan araç kiralama şirketinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki diğer 14 lüks araca da sıçrayarak büyüdü. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİNA VE 15 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlardan yükselen alevlere müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 15 otomobil büyük çapta hasar gördü. Yangın sırasında şirketin bulunduğu binanın dış cephesinde de ufak çaplı hasar oluştuğu görüldü.
Haberin Devamı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, kundaklama şüphesiyle firma ve çevresinde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Gözden KaçmasınTek umudum: Ebabil kuşlarıTek umudum: Ebabil kuşlarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!