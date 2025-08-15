Beşiktaş’a ‘29 Ekim’ iddianamesi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü tutuklu Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Rıza Can Özdemir, Hakan Ateş, tutuklu İsmet Abacı’nın, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata’nın ise ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

ORGANİZE DOLANDIRICILIK

İddianamede, olay tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanı Özel Kalemi Alican Abacı’nın organizesinde Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve o dönem kamu görevi olmayan halihazırda Büyükçekmece Belediye Başkan

Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in doğrudan alım işiyle ilgili süreci başından beri organize ettikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin en baştan itibaren kasıtlarının Beşiktaş Belediyesi’ni zarara uğratmak olduğu iddia edildi.