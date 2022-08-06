Beşiktaş yöneticisine silahlı saldırı

Haberin Devamı

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi olan Kemerkent İnşaat AŞ’nin sahibi ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Umut Tahir Güneş, önceki akşam bir arkadaşıyla yemek yemek için saat 18.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki inşaat şirketinin satış ofisinden çıkıyordu. Şoförü aracını işyeri önüne getirdiğinde Güneş de aracına binmek için dışarı çıktı. Aracına binmek istediği sırada yaya olarak yanına yaklaşan bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Güneş bacağından yaralanırken saldırgan koşarak kaçtı. Güneş’in şoförü hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güneş hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde iki kovan bulundu. Polis saldırganın yakalanması için kamera görüntülerini incelemeye aldı.