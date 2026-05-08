Beşiktaş Vapur İskelesi önünde bıçaklı zanlıya müdahale sırasında 3 kişi yaralandı

#Beşiktaş#Vapur İskelesi#Bıçaklı Saldırgan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 20:08

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde husumetlisine bıçakla saldıran kişiye polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralanan, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, elinde bıçak bulunan kişi husumetlisine saldırdı.

Bölgede görevli polis ekipleri kavgayı fark ederek harekete geçti.

Müdahale sırasında polis ekiplerinin havaya ateş açıp, bıçaklı saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.

Polis silahından seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevredeki 3 kişi ile şüpheli yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

 

