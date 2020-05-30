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DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Beşiktaş Sahili'nde çirkin görüntü

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Beşiktaş Sahili'nde çirkin görüntü
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İstanbul Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu.

Beşiktaş Sahilinde çirkin görüntü

İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu.

İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.

Beşiktaş Sahilinde çirkin görüntü

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.

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