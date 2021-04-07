Beşiktaş Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beşiktaş'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Beşiktaş, günlük posta akışının en yoğun olduğu ilçelerden biridir. Kurumsal firmaların oldukça yoğun olduğu Beşiktaş'ın her mahallesinin bu nedenle hepsinin birer posta kodu bulunmaktadır.

Beşiktaş'ın Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul'un nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında karışıklık olmaması adına her ilçesine birer posta kodu verilmiştir. Beşiktaş ilçesinin merkez bölgesinin posta kodu 34353 şeklindedir.

Beşiktaş İlçesinin Mahallelerinin Posta Kodları Nelerdir?

İlçe bazında yaşanan karışıklıkların önlenmesi adına yapılan düzenlemeler mahalleler içinde yapılmıştır. Buna göre Beşiktaş ilçesinin mahallelerinin posta kodları ayrılmıştır ve şu şekildedir;

- Abbasağa Mahallesi - Cihannüma Mahallesi - Sinanpaşa Mahallesi Posta Kodu: 34353

- Akatlar Mahallesi - Arnavutköy Mahallesi - Kuruçeşme Mahallesi Posta Kodu: 34345

- Bebek Mahallesi Posta Kodu: 34342

- Etiler Mahallesi Posta Kodu: 34337

- Balmumcu Mahallesi - Dikilitaş Mahallesi - Gayrettepe Mahallesi - Yıldız Mahallesi Posta Kodu: 34349

- Kültür Mahallesi - Levazım Mahallesi - Nispetiye Mahallesi - Ulus Mahallesi Posta Kodu: 34340

- Konaklar Mahallesi - Levent Mahallesi Posta Kodu: 34330

- Mecidiye Mahallesi - Ortaköy Mahallesi Posta Kodu: 34347

- Muradiye Mahallesi - Türkali Mahallesi - Vişnezade Mahallesi Posta Kodu: 34357

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara