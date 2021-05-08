Beşiktaş Meydanı'nda yeni dönem! Ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Meydanı ve çevresinin düzenlenmesi projesi kapsamında, Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüşte kullanılan varyantın kaldırılması çalışmaları başladı. Kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kaldırılan varyantın söküm çalışmaları öncesinde, Beşiktaş-Ortaköy arasındaki trafik akışı her iki yöne kapatıldı.

Hafta başında trafiğe kapatılan varyantın Çırağan Caddesi üzerindeki bölümünün bağlantı noktalarındaki beton iş makineleri yardımıyla kırılırken, demir çubuklar ise oksijen kaynağı ile kesildi. Bağlı bulunduğu çelik konstrüksiyondan ayrılan köprü parçası daha sonra vinç yardımıyla yerinden söküldü.

Beşiktaş-Ortaköy arasındaki araç trafiğini etkilemesi beklenen söküm çalışmalarının birkaç gün boyunca süreceği öğrenildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından Ortaköy'e dönüşlerin Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklardan sağlanacağı belirtildi.

Yapımı süren metro çalışmasının sona ermesiyle birlikte Beşiktaş Meydanı'nın yeniden düzenleneceği, Barbaros Bulvarı-Ortaköy dönüşlerinin ise yol altından verilmesinin planlandığı öğrenildi.

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