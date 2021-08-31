Beşiktaş Kulübü Başkanı’nın lüks aracı bulundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar’daki evinin önünden 3.5 milyon liralık Mercedes S350 marka otomobili çalınınca polise şikâyette bulundu. Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, hırsızların, güvenlik kulübesinde bekleyen görevlinin kulübeden kısa süreli ayrılmasını fırsat bilerek kulübedeki anahtarı aldığı ve aracı çaldıkları belirlendi.



200 BİN LİRAYA SATMIŞ



Ekipler bölgedeki 110 kamera görüntüsünü inceleyerek aracın Maslak Oto Sanayi Sitesi’ne götürüldüğünü belirledi. Ekipler aracı bir tamircide buldu. Operasyonda, aracı 200 bin liraya satın alan Eren Yıldız (38) ile yanındaki Savaş Ç. (30) otomobili parçalarken yakalandı. Aracı çalan Anıl Kandemir (23) de yakalandı. Yıldız ve Savaş Ç.’nin aracın parçalarını sökerek parçaları satacakları belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Kandemir ve Yıldız tutuklanırken, Savaş Ç. serbest kaldı. Aracın Çebi’ye teslim edileceği belirtildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara