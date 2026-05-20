Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturmada 2 zanlıya tutuklama talebi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 21:26

Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Nazire Oylum Işık ve Özlem Demir Karakaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi'nin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avroya el konulduğu belirtilmişti.

Açıklamada şüphelilerin isimleri şöyle sıralanmıştı:

"Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık, Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer."

 

 

 

