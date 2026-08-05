Beşikçioğlu'nun hâkimlikteki savunması: Sadece halka hizmet ettim

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Tutuklanan Beşikçioğlu hâkimlikteki savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek, “Ben 2024 belediye seçimlerinde Etimesgut Belediye başkan adayı oldum. Belediye başkanı seçildiğimde belediyeden tanıdığım tek kişi Mutlu Kerimoğlu idi. Onu da yaklaşık 30 yıldır tanımaktayım. Belediyede liyakat esası ile atamaları yaptım. Benim belediye başkanı olarak sorumlu olduğum birimler iç denetim, teftiş ve özel kalem müdürlüğüdür. Diğer işlerden ben mevzuata göre sorumlu değilim. Sadece halka hizmet ettim. Herhangi bir şekilde suç işlemediğim gibi maddi menfaat de temin etmedim. Suçsuzum” iddiasında bulundu.

İTİRAFÇIYI SUÇLADILAR

Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu da kendisinden rüşvet istenildiğini öne süren işinsanı Fethi K. için özetle “Bize karşı şahsi kin ve nefretinden kaynaklanmaktadır. Ben hayatım boyunca Serkan Kozan’ı hiç görmedim” diye konuştu. Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven de “Serkan Kozan isimli şahıs bana bağlı olan birimlerde çalışıyordu. Kendisinin yolsuzluğunu biz ortaya çıkardık” dedi. Tutuklanan diğer belediye yetkilileri ve çalışanları da savunmalarında, etkin pişmanlıktan yararlanan eski çalışan Serkan Kozan’ın kendilerine husumet beslediğini iddia etti. Daha önce tutuklanan Serkan Kozan’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği ortaya çıktı.

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TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu arada Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi, savcılığın talebi üzerine yaptığı incelemede Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin (esrar testi) pozitif çıktığına ilişkin rapor hazırladı.



