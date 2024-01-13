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Beşikçioğlu: Çok güzel bir film çekeceğiz

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#CHP#Erdal Beşikçioğlu#CHP İl Başkanlığı
Beşikçioğlu: Çok güzel bir film çekeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 07:00

CHP’nin sürpriz Etimesgut belediye başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, siyasette ilk sahnesini dün aldı.

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CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek gazetecilerin karşısına çıkan Beşikçioğlu, özetle şunları söyledi:

SENARYOYU BİZ YAZACAĞIZ: “Çok heyecan verici bir durum. Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız. Zaten onlarla beraber de yaklaşık 30 - 40 yıldır sanatın içindeyim. Ortak bir akılla, inanan genç nüfusuyla Etimesgut’ta bence müthiş bir rüzgâr esecek. Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkarıyorduk ama sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız.

BEHZAT Ç. DEVAM EDECEK Mİ? : Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi.

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#CHP#Erdal Beşikçioğlu#CHP İl Başkanlığı

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