Beşikçioğlu: Çok güzel bir film çekeceğiz

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CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek gazetecilerin karşısına çıkan Beşikçioğlu, özetle şunları söyledi:

SENARYOYU BİZ YAZACAĞIZ: “Çok heyecan verici bir durum. Şimdi değişen tek şey; seyirci olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı seçmen olarak adlandıracağız. Zaten onlarla beraber de yaklaşık 30 - 40 yıldır sanatın içindeyim. Ortak bir akılla, inanan genç nüfusuyla Etimesgut’ta bence müthiş bir rüzgâr esecek. Eskiden senaryoları okuyup karakterleri çıkarıyorduk ama sanırım şu dakikadan sonra senaryoyu biz yazacağız.

BEHZAT Ç. DEVAM EDECEK Mİ? : Ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Benim sahneyi bırakmam doğru olmaz ama örgüt bana bu konuda tam desteği verdi.