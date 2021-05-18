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Bülent SARIOĞLU
Haber Giriş: 18.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Beşibiryerde Genel Başkanımızın temennisi’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Beşibiryerde Genel Başkanımızın temennisi’

Bu yöntemle Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesine dahil edilme önerisi, “Beşibiryerde uygulaması” yakıştırmasına neden olmuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün konuyla ilgili soru üzerine, “Sayın Genel Başkanımız kendi görüşlerini paylaşmıştır. Millet ittifakı liderlerinin yönetimde yer almasının, milletimizin güvenini arttıracağını söylemiş ve temennide bulunmuştur. Bu Sayın Genel Başkanımızın bir temennisidir” dedi. Öztrak, ittifaka katılırsa HDP’ye de bakanlık verileceğine yönelik görüşlere karşı, “Millet ittifakı ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, millet ittifakı ortağı değildir” dedi.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılarla ilgili “Birlik ve beraberlik içerisinde bu konunun arkasında durulmalı. Hiçbir şekilde iç siyasete alet etmeden ülkece bu konuda birlikte olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Sedat Peker’in iddialarına ise “Cumhuriyet savcıları bunu araştırmalı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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