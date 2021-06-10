BES’e verilen katkı 5.1 milyar TL’ye ulaştı

Elvan, “Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğü 183 milyar lirayı aşarken, Otomatik Katılım Sistemi’yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu. Devletimiz 2013’ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yüzde 25 destek sağlayarak, sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Örneğin geçen sene BES’e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5.1 milyar liraya ulaştı” dedi. Elvan, sigorta ve emeklilik sektörüne de “ezber bozma” çağrısında bulundu.

CİDDİ POTANSİYEL VAR

Bakan Elvan, Türkiye Sigorta Birliği’nin Genel Kurulu’na video konferans yöntemiyle katıldı. Finansal sektörde bankacılığın payının yüzde 85’in üzerinde olduğunu anlatan Elvan, öte yandan sigortacılık sektörünün aldığı payın sadece yüzde 4.5 seviyesinde olduğunu dile getirdi. Avrupa’da ise bankacılık sektörünün aldığı payın yüzde 50’ler civarındayken, sigortacılık sektörünün finansal sektörden aldığı payın yüzde 20’lere çıkabildiğine dikkati çeken Elvan şöyle devam etti: “Dolayısıyla şu sorunun cevabını çok net bulmamız gerekiyor. Türk sigortacılık sektörü neden hala arzuladığımız seviyede gelişmiyor? Gerek kamu, gerekse özel sektör paydaşları olarak bir araya gelip bu problemin kök nedenlerine inmemiz gerekiyor. Son 20 yılda atılan adımlar elbette önemli ancak hala ulaşamadığımız çok ciddi potansiyel söz konusu. Bu potansiyeli de ekonomiye kazandırmak için ne yapmak gerekiyorsa kamu tarafı olarak biz hazırız.”

EZBER BOZUN

Elvan, sigorta ve emeklilik sektöründen beklentilerini de dile getirdi. “Sizlerden beklentimiz, daha büyük düşünmeniz ve ezberleri bozmanız” diyen Elvan, “Bu kapsamda sizlerden 4 temel beklentimiz bulunuyor. Birincisi, sigorta bilincinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için gerekli tanıtım ve iletişim çalışmalarına hız kazandırın. Toplumsal farkındalığı artırın” diye konuştu. İkinci beklentilerinin de değişen dünya ve ticaret koşullarına uygun yeni ürünler geliştirilmesi olduğunu belirten Elvan şunları söyledi: “Örneğin ülkemizin ticaret kapasitesini artıracak olan alacak ve kefalet sigortası gibi ürünleri daha da yaygınlaştırmaya odaklanmamız gerekiyor. Kamu tarafı olarak, bu noktada sizlerin önünü açacak her türlü düzenlemeyi yapmaya hazırız. Üçüncü beklentimiz ise katılım sigortacılığının geliştirilmesi. Katılım sigortacılığının geliştirilmesi noktasında, ülkemizi lider ülkelerden biri yapmak için kollarınızı sıvayın. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler tamamlandı. Dördüncü beklentimiz de dijital alanda yaşanan önemli gelişmelerin dikkate alınması.” Elvan, vatandaşların tasarruf ve birikim için BES’i hayatlarının merkezine koymaları halinde, bugün için yüzde 2.5 seviyelerinde olan emeklilik fon varlıklarının milli gelire oranının hızlı bir artış eğilimine gireceğini söyledi. Bu oranın OECD ülkelerinde ortalama yüzde 126 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Elvan, “Muazzam bir farktan bahsediyoruz” dedi.

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