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'Beşar Esad Silvan'da telefoncudan çıkıyor' | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

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#Esad#Beşar Esad#Silvan
Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:45

Diyarbakır'da Beşar Esad’a benzerliğiyle dikkat çeken kişi, sosyal medyada gündem oldu. Esad’a benzeyen kişinin adını Cemal olarak bildiğini söyleyen Muhterem Tayinmak, “Ben dükkanda otuyordum. Yağmur yağıyordu ve ben de dışarı bakıyordum. Telefon dükkanına bakıyordum. Baktım bir adam dükkandan çıkıyor. Dedim bu Beşar Esad’a ne kadar benziyor ve videoya aldım.

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Silvan ilçesinde dün öğle saatlerinde telefoncudan çıkan kişi, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a benzerliğiyle dikkat çekti. Telefoncunun karşısında berberlik yapan Muhterem Tayinmak, o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım binlerce etkileşim alırken, kişinin yüz hatları ve mimiklerinin Beşar Esad’a benzerliği dikkat çekti.

Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

'ESAD'A NE KADAR BENZİYOR DEDİM VE VİDEOYA ALDIM'

Esad’a benzeyen kişinin adını Cemal olarak bildiğini söyleyen Muhterem Tayinmak, “Ben dükkanda otuyordum. Yağmur yağıyordu ve ben de dışarı bakıyordum. Telefon dükkanına bakıyordum.

Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

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Baktım bir adam dükkandan çıkıyor. Dedim bu Beşar Esad’a ne kadar benziyor ve videoya aldım. Videoda, ‘Arkadaşlar Diyarbakır Silvan’dan Beşar Esad telefoncu dükkanından çıkıyor’ dedim. Komik video olarak paylaştım ama bu duruma geldi. Adam telefoncu dükkanından çıkıp direkt aşağı tarafa gitti. İsmi de Cemal’dir” dedi.

Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

'BENZERLİĞİ ÇOK'

Esad’a benzeyen kişiyi, motosikletiyle geçerken gördüğünü söyleyen Vedat Başar ise "Silvanlılar olarak çok şaşırdık. Ben oradan geçerken siması aynıydı. Motosikletle gidince acaba o mu, değil mi diye baktım. Herkes oraya odaklandı. Benzerliği çok vardı. Ben de yoluma devam ettim. Silvan’da ve sosyal medyada da gündem oldu” diye konuştu. 

Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

Beşar Esad Silvanda telefoncudan çıkıyor | Diyarbakırlı vatandaşın Esad benzerliği sosyal medyada gündem oldu

 

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#Esad#Beşar Esad#Silvan

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